जम्मू कश्मीर: सेना के कैंप पर आतंकी हमला, 3-4 आतंकियों के घुसे होने की खबर

जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आतंकियों ने जम्मू-पठानकोट हाईवे पर सुंजवां आर्मी कैंप को निशाना बनाया है। सुबह 5 बजे के आसपास हुए आतंकी हमले में एक जेसीओ सहित एक जवान शहीद हो गया है, जबकि सात लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इनमें सेना के एक मेजर, दो जेसीओ, दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन को सुंजुवां में चल रहे ऑपरेशन और हालिया स्थिति के बारे में जानकारी दी है। इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से बात की है। डीजीपी एसपी वैद्य ने आतंकी हमले के बारे में गृहमंत्री को पूरी जानकारी दी है। गृह मंत्रालय पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 3-4 आतंकी कैंप की जाली काटकर रिहाइशी इलाके में अंदर घुसे। इसके बाद उन्होंने गोलीबारी शुरू की। आतंकियों के इस हमले का क्विक रेस्पांस टीम ने भी जवाब दिया। हालांकि, अभी तक आतंकियों को न्यूट्रलाइज किए जाने की खबर नहीं आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, ये सभी आतंकी आर्मी कैंप के रिहायशी इलाके में छिपे हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईजी एसडी सिंह जामवाल ने मीडिया को बताया कि आर्मी कैंप में सुबह करीब 4.55 बजे कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी गईं। इसके बाद आतंकियों ने गार्ड्स के बंकर पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि आतंकी आर्मी कैंप में फैमिली क्वार्टर की तरफ छिपे हुए हैं। फिलहाल, ऑपरेशन जारी है। हालांकि, कितने आतंकी हैं, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 3-4 हो सकती है।

Around 4:55 am suspicious movement was noticed by the santri; santri bunker was fired upon & they retaliated. No. of terrorists isn't known, they've been cornered in one of the family quarters. 2 injured, one Hawaldar & his daughter. Operation is on: Jammu IGP SD Singh Jamwal pic.twitter.com/BsPmVpuv0n

