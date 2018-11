जम्‍मू-कश्‍मीर के राज्‍यपाल सत्‍यपाल मलिक की ओर से विधानसभा भंग करने के बाद प्रदेश के साथ ही चुनावी समय में राष्‍ट्रीय राजनीति भी गरमा गई है। पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 21 नवंबर को तकरीबन साढ़े पांच महीने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया था। पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख ने इस बाबत राज्‍यपाल सत्‍यपाल मलिक को पत्र लिखकर नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन हासिल होने की भी बात कही थी। दूसरी तरफ, सज्‍जाद लोन ने भी राज्‍यपाल को चिट्ठी लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि, इस सबके बीच राज्‍यपाल सत्‍यपाल मलिक ने विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि राज्‍यपाल ने सरकार बनाने के दावे को लेकर न तो उनके फोन कॉल का जवाब दिया और न ही फैक्‍स ही रिसीव किया। इस आरोप के बाद सत्‍यपाल मलिक बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। राज्‍यपाल ने कहा, ‘फैक्‍स मुद्दा नहीं है। कल (बुधवार 21 नवंबर) ईद थी। दोनों (महबूबा और सज्‍जाद) समर्पित मुसलमान हैं, ऐसे में उन्‍हें यह पता होना चाहिए कि इस दिन कार्यालय बंद रहते हैं। यहां तक कि मेरा रसोइया भी छुट्टी पर था। फैक्‍स रिसीव करने वाले शख्‍स को तो छोड़ दीजिए, यदि फैक्‍स मैंने ही रिसीव किया होता तो भी मेरा पक्ष वही होता।’ राज्‍यपाल ने कहा कि ईद की छुट्टी होने के कारण उन्‍हें खाना तक देने वाला कोई नहीं था।

Fax isn't an issue. Yesterday was Eid. Both of them are devoted Muslim & should know that offices are closed that day. Even my cook was on leave, let alone the person who handles fax. Even if I had received the fax, my stand would have been the same: J&K Governor Satya Pal Malik pic.twitter.com/QEMkuZAtIC

— ANI (@ANI) November 22, 2018