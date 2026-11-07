जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने 1992 बैच के AGMUT कैडर के IAS अधिकारी अटल डुलू को एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया। अटल डुलू 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए हैं।

सुरिंदर चौधरी ने पूछा, “जब देश के अन्य हिस्सों में अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया गया है, तो अटल डुलू साहब को क्यों नहीं दिया गया?” उन्होंने सवाल किया, “क्या इसलिए कि वह जम्मू-कश्मीर से आते हैं?”

सुरिंदर चौधरी ने कहा, “अगर आपको एक नया मुख्य सचिव चाहिए था, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए था जो जम्मू-कश्मीर से हो।” चौधरी ने आगे कहा, “अगर आप अटल डुलू साहब को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे, तो आपको उनकी जगह किसी स्थानीय व्यक्ति को- चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, नियुक्त करना चाहिए था।”

बीजेपी और मीडिया के एक वर्ग पर लगाया आरोप

सुरिंदर चौधरी ने बीजेपी और मीडिया के एक वर्ग पर आरोप लगाते हुए पूछा, “लेकिन क्या बीजेपी ने इस बारे में कुछ कहा? वे तो बस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में ही खबरें बनाने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, “क्या इससे जम्मू-कश्मीर की तरक्की और विकास होगा? क्या इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी पाने में या दिहाड़ी मजदूरों को नियमित होने में मदद मिलेगी?”

कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाले डुलू की जगह अब डॉ. सज्जन सिंह यादव ने ले ली है।

जम्मू में बावे वाली माता मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि स्थानीय बीजेपी नेता और मीडिया का एक वर्ग हर दिन एनसी विधायकों के बीच असंतोष की वही पुरानी खबरें लेकर आ जाता है।

सभी विधायक संतुष्ट हैं- चौधरी

चौधरी ने कहा कि एनसी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक के बाद सभी विधायक संतुष्ट होकर लौटे हैं और यह उनके चेहरों और बयानों से भी साफ झलक रहा था।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी विधायकों के साथ इस मामले पर चर्चा कर ली है तो बात वहीं खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि हालांकि बीजेपी और मीडिया का एक वर्ग जम्मू-कश्मीर में ऐसा माहौल बनाए रखना चाहते हैं जिसमें जन-मुद्दों पर ध्यान न दिया जाए।

‘राज्य के दर्जे पर बात क्यों नहीं?’

उप मुख्यमंत्री चौधरी ने मीडियाकर्मियों से ईमानदारी से काम करने और जम्मू-कश्मीर के लोगों से जुड़े असली मुद्दों को उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, “राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन वे इन पर बात नहीं करते।”

चौधरी ने हराया था रविंदर रैना को

सुरिंदर चौधरी ने नौशेरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को हराया था। सुरिंदर चौधरी को हिंदू-बहुल जम्मू क्षेत्र में एनसी का प्रमुख चेहरा माना जाता है। 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जम्मू की 45 में से 29 विधानसभा सीटें जीती थीं।

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नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ते आंतरिक टकराव के बीच पार्टी के कुछ विधायकों ने फारूक अब्दुल्ला से उनके घर पर मुलाकात की थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।