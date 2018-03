कश्मीर: बीजेपी नेता पर आतंकियों ने किया हमला, एक पुलिसवाला घायल

जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता पर गुरुवार (15 मार्च) को आतंकियों ने हमला बोल दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भाजपा नेता का नाम अनवर खान है। पुलवामा जिले के खानमोह इलाके में आतंकियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। घटना के दौरान एक पुलिसकर्मी के जख्मी होने की खबर भी आ रही है। जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने खानमोह इलाके को चारों ओर से घेर लिया है और आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। आंतकियों ने भाजपा नेता पर बल्हामा गांव में हमला किया था। पुलिस के वरिष्ठ अफसर ने इस बारे में कहा, “नेता के साथ उस दौरान उनके दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) भी थे। अराश मेडिकल कॉलेज के पास आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी थी। आतंकी तब सुरक्षा अधिकारी से राइफलें छीनने की ताक में थे। मगर सुरक्षा अधिकारी ने उनके नापाक मंसूबों को पूरा न होने दिया और उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की।

Jammu & Kashmir: BJP leader Anwar Khan attacked by terrorists at Khanmoh in Pulwama district. One policeman injured; More details awaited. pic.twitter.com/WVBoO6r54B

— ANI (@ANI) March 15, 2018