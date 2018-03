जम्मू-कश्मीर : 30 घंटे से जारी मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर, 5 जवान भी शहीद

जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जारी मुठभेड़ में बुधवार (21 मार्च) को एक आतंकवादी मारा गया और 5 जवान शहीद हो गए। इनमें 3 सेना के जवान और 2 जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान शामिल हैं। इस मुठभेड़ में मंगलवार को 4 आतंकवादी मारे गए थे। पुलिस सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को हलमतपोरा जंगली इलाके में शुरू हुई करीब 30 घंटे की मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी व दो सैनिक शहीद हो गए।

सूत्रों के मुताबिक शहीदों में 160 टीए के नाइक मोहम्मद अशरफ राथर और पांच बिहार के नाइक रंजीत खोलका समेत एक अन्य शामिल हैं। अभियान अभी भी जारी है।” मारे गए तीन आतंकवादियों के शव मंगलवार को बरामद कर लिए गए थे, चौथे आतंकवादी का शव बुधवार को मिला, जबकि एक अन्य आतंकवादी को मार गिराया गया। इस मुठभेड़ की शुरुआत आतंकवादियों के एक समूह के हलमतपोरा जंगली इलाके में छिपे होने के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स व राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप पर गोलीबारी से हुई। आतंकी जंगल से निकल कर आबादी वाले इलाके में जा पहुंचे।

वहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए सैन्य कर्मियों ने उन्हें एक स्थान पर घेर लिया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान पांच जवान शहीद हो गए।

Two #JammuAndKashmir policemen killed in an ongoing encounter in Kupwara's Halmatpora. Search operation still underway. Four terrorists were killed during an encounter last night. More details awaited pic.twitter.com/GqgGW7HuOd

