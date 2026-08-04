पंजाब के जालंधर सिविल अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में मंगलवार सुबह आग लग गई, जिसके चलते लगभग 20 गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को तुरंत बाहर निकाला गया। अधिकारियों के अनुसार, एक बड़ी त्रासदी टल गई क्योंकि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने वार्ड में मौजूद सभी लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया।

सूत्रों के अनुसार, सरकारी अस्पताल में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका है। यह आग एयर कंडीशनर से निकले धुएं के कारण लगी थी। सुबह लगभग 6 बजे वार्ड में घना धुआं तेजी से फैल गया था। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रिया कौशल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “इस घटना में किसी की जान नहीं गई है। डॉक्टरों, अस्पताल के कर्मचारियों और दमकल कर्मियों के समय पर हस्तक्षेप से अस्पताल में होने वाली एक बड़ी त्रासदी टल गई।”

आग से वार्ड को भारी नुकसान

डॉ कौशल ने बताया कि आग से वार्ड को काफी नुकसान पहुंचा है जिसमें बिस्तर, गद्दे, बिजली के उपकरण, वायरिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि आग लगने के समय वार्ड में रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद थे और उन्होंने तुरंत अस्पताल अधिकारियों को सूचना दी। उन्होंने कहा, “चिकित्सा और पैरामेडिकल टीमों ने तुरंत कार्रवाई की और गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही अस्पताल की वरिष्ठ टीम लगभग पांच मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई। दमकलकर्मी भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया।”

वार्ड में घुसने के लिए कांच के शीशे तोड़ने पड़े

खबरों के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि दमकलकर्मियों को प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कांच के शीशे तोड़ने पड़े क्योंकि वे दरवाजा खोलने में असमर्थ थे। यह घटना ऐसे समय में घटी है जब सिविल अस्पताल के आईसीयू और स्त्री रोग सेवाओं में रोगियों की भारी भीड़ है। एक जूनियर डॉक्टर ने बताया कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों की उपस्थिति और अस्पताल प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण बिना किसी नुकसान के मरीजों को तुरंत निकाला जा सका जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

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