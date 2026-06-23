कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर लगे जमीन खरीद से जुड़े आरोपों को लेकर मंगलवार को हमला बोला है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, “भाजपा की मध्य प्रदेश की ‘डबल इंजन’ की सरकार में ‘लूट का इंजन’ तेज रफ्तार से चल रहा है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस लूट के कर्ताधर्ता बने हुए हैं।”

रमेश ने दावा किया, “चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ “खबर की खेती” मप्र से केंद्र में गए कृषि मंत्री ने ही करवाई है! आपसी लड़ाई कुर्सी और लूट में हिस्सेदारी की लगती है।”

भाजपा की मध्य प्रदेश की 'डबल इंजन' की सरकार में 'लूट का इंजन' तेज रफ्तार से चल रहा है।



खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस लूट के कर्ताधर्ता बने हुए हैं।



चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ "खबर की खेती" मप्र से केंद्र में गए कृषि मंत्री ने ही करवाई है! आपसी लड़ाई कुर्सी… pic.twitter.com/RjV3xDtUJ2 — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 23, 2026

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर, 2023 में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके परिवार ने उज्जैन में लगभग 168 एकड़ जमीन के 137 प्लॉट खरीदे।

आरोप है कि ये प्लॉट उन विशेष इलाकों में खरीदे गए हैं, जहां नई सड़कें, हाईवे और बुनियादी ढांचे का काम जारी है या प्रस्तावित है। फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

यह भी पढ़ें- ‘हम मुख्यमंत्री के परिवार से हैं तो क्या कारोबार बंद कर दें’

मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़े स्तर पर शहरी विकास के काम हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल की जिसमें पता चला कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिवार और चचेरे भाइयों ने उज्जैन में बड़ी संख्या में जमीन खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के चचेरे भाई गोविंद यादव के बेटे अनंत यादव ने इस मामले में बयान जारी किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।



