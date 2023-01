JLF 2023: जयपुर लिट फेस्ट में मुगल टेंट पर विवाद, भाजपा ने की नाम बदलने की मांग, आयोजकों ने दिया टका सा जवाब

JLF 2023: मुगल टेंट विवाद पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर संजॉय रॉय ने कहा कि मुगल टेंट का यह नाम डिग्गी पैलेस से ही चला आ रहा है। इसे बदलने को कहने वाले कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं।

JLF 2023: जयपुर लिट फेस्ट में मुगल टेंट पर विवाद (Source- ANI)

