पंजाब के संगरूर में जग्गा सिंह नाम के शख्स के द्वारा आत्महत्या की कोशिश किए जाने के मामले में एक बार फिर भगवंत मान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में नशे को रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुई है।

जग्गा सिंह के द्वारा आत्महत्या की कोशिश करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पंजाब में कुछ दिनों पहले ही दलित समुदाय के गुलजार सिंह की आत्महत्या का मामला काफी तूल पकड़ गया था।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

संगरूर के नमोल गांव के रहने वाले जगसीर सिंह उर्फ जग्गा सिंह का कहना है कि उसने पुलिस को इस बारे में बताया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संगरूर पुलिस ने बताया कि जग्गा सिंह की आत्महत्या की कोशिश के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

जग्गा सिंह ने वीडियो में क्या दावा किया?

जग्गा सिंह ने दावा किया कि उसने इंटरनेट पर नशीले पदार्थ ‘चिट्टा’ (सिंथेटिक ड्रग्स) की आपूर्ति का वीडियो पोस्ट किया था। जग्गा का आरोप है कि इसके बाद गांव के सरपंच ने उसे धमकाया और जबरदस्ती वीडियो ‘डिलीट’ करवाया। जग्गा सिंह ने यह भी दावा किया कि उसके घर के कैमरे तोड़ दिए गए थे और शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

जग्गा ने एक और वीडियो में आरोप लगाया कि नमोल गांव में लगातार नशे की आपूर्ति हो रही है। जग्गा को पहले संगरूर के सिविल अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसे पटियाला के राजेंद्र अस्पताल रेफर कर दिया गया।

जग्गा के खिलाफ दर्ज हैं नौ एफआईआर

नमोल पंचायत के नेताओं ने जग्गा सिंह के दावों को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि वह पंचायत के साथ विवाद से जुड़े एक मामले में खुद को बचाने के लिए ये आरोप लगा रहा है। वहीं, पुलिस ने कहा कि जग्गा सिंह के खिलाफ नौ एफआईआर दर्ज हैं जिसमें एक मामला मादक पदार्थ से जुड़ा है जबकि आबकारी के चार मामलों में उसे दोषी ठहराया जा चुका है।

जग्गा सिंह की आत्महत्या की कोशिश के बाद नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने सवाल किया कि जग्गा सिंह की गलती क्या थी।

चुघ ने X पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि जग्गा सिंह को धमकाया गया और परेशान किया गया। चुघ ने कहा, ”भगवंत मान साहब आज जग्गा सिंह की स्थिति के लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप नशे की समस्या और माफिया को नहीं रोक सकते तो आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब अब चुप नहीं रहेगा।”

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले संगरूर में एक और व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की है। बाजवा ने X पर कहा, ”यह बेहद चिंताजनक है। अगर मादक पदार्थ की समस्या के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई युवा इतना बेबस महसूस करे कि वह अपनी जान देने की कोशिश करे, तो इससे पता चलता है कि सरकार के मादक पदार्थ मुक्त पंजाब के दावों की असलियत क्या है?”

गुलजार सिंह के परिवार का आरोप था कि दिड़बा में एक कार्यक्रम के दौरान उसने पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों की आपूर्ति के बारे में सवाल पूछा था और इसके बाद उसे परेशान किया गया। इसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।

जग्गा के आरोप राजनीति से प्रेरित- अमन अरोड़ा

आप की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने जग्गा के आरोपों के राजनीति से प्रेरित होने का दावा किया। अरोड़ा ने उसके खिलाफ दर्ज मामलों का भी हवाला दिया जिनमें मादक पदार्थ और बलात्कार के आरोप शामिल हैं।

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भारतीय जनता पार्टी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाया कि पठानकोट जाते समय उनके काफिले पर हमला किया गया। बिट्टू ने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा टीम ने तीन ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनका कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से संबंध था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।