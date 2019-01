मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए डाकू शब्द का इस्तेमाल करना हेडमास्टर को भारी पड़ गया। जिसके चलते जिला कलेक्टर ने उन्हें निलंबित कर दिया। हालांकि जानकारी के मुताबिक निलंबन की अवधि में हेडमास्टर जिला शिक्षा कार्यालय में ही पदस्थ रहेंगे। वहीं कलेक्टर का कहना है कि जांच शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के बाद ही फैसला लिया गया है।

कहां का है मामला: दरअसल पूरा मामला प्रदेश के जबलपुर स्कूल का है। जहां एक बुनियादी शिक्षा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर मुकेश तिवारी ने प्रदेश के नए मुखिया कमलनाथ के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया। मुकेश तिवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान हमारे हैं जबकि कमलनाथ एक डाकू हैं। उनकी इस स्पीच का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

निलंबन की मांग: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस सपोटर्स ने जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज से मुलाकात की और हेडमास्टर के निलंबन की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया तो वो शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के भी पास जाएंगे। इसलिए इस मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए।

Madhya Pradesh: Headmaster of a government school in Jabalpur was suspended on Thursday after a video of him making derogatory remarks about Chief Minister Kamal Nath went viral on social media.

