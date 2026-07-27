Bihar News: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। 25 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर तेजस्वी ने एनडीए सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो एनडीए सरकार को महंगा पड़ेगा।

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “7 हत्याओं का आरोपी बिहार का मुख्यमंत्री सड़क छाप अपराधी है जिसने तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं को त्याग देश में पहली बार प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोली चलवाई है। छात्रों से समझौते के बाद भी बिहार में हज़ारों छात्रों पर फर्जी केस दर्ज कर हिरासत में लिया जा रहा है, परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो एनडी सरकार को महंगा पड़ेगा।”

7 हत्याओं का आरोपी बिहार का मुख्यमंत्री सड़क छाप अपराधी है जिसने तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं को त्याग देश में पहली बार प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोली चलवाई है।



छात्रों से समझौते के बाद भी बिहार में हज़ारों छात्रों पर फर्जी केस दर्ज कर हिरासत में लिया जा रहा है, परिजनों को… — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 27, 2026

तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट किया

इसके एक अन्य पोस्ट में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने दावा किया, “देखिए कैसे बिहार में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मी AK-47 से गोली चला रहा है? संपूर्ण देश में किसी भी छात्र प्रदर्शन में पुलिस मैनुएल का उल्लंघन कर AK-47 से गोली चलाने का यह प्रथम मामला है।”

तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, “लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। अगर यही परिपाटी बनी तो आगे से प्रदर्शन करने वाले वकीलों पर, डॉक्टर्स पर, शिक्षकों पर, जजों पर, हक-अधिकार के लिए लड़ रहे छात्रों-युवाओं, महिलाओं और किसानों पर भी क्या बीजेपी सरकारें AK-47 से गोलियां चलवायेंगी।”

लालू यादव के बेटे ने कहा, “कल को कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री पर भी कभी भी कहीं भी अकारण गोली चला सकता है? क्या ऐसे मामलों में सिर्फ गोली चलाने वाला ही दोषी होगा? उस जिले के एसपी और उच्च अधिकारियों को अविलंब सस्पेंड करना चाहिए? गृहमंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए अन्यथा प्रदेश में अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अपराधी प्रवृति के व्यक्ति को जनता ने बिहार का मुख्यमंत्री नहीं चुना था। यह इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड सीएम हैं।”

बिहार का पुलिसकर्मी अभिषेक पटेल सस्पेंड

बता दें कि नीट पेपर लीक के विरोध में 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया था। बिहार पुलिस के अनुसार, पटना, सारण, सिवान, औरंगाबाद और भागलपुर में बिहार बंद के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई थीं। बिहार के पुलिसकर्मी अभिषेक पटेल पर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान सिवान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…