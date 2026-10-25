गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कथित पुरानी दोस्ती के बारे में बताने वाली एक डॉक्यूमेंट्री शेयर करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को कहा कि उन्होंने अब वह पोस्ट डिलीट कर दी है। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर के आग्रह पर यह हटाया है।

मनसे प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “मैंने अपने सोशल मीडिया पर साबिर भाटिया की एक डॉक्यूमेंट्री शेयर की, जिसमें गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच पुरानी दोस्ती के बारे में बताया गया है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे भारत का औद्योगिक क्षेत्र अडानी को सौंपा जा रहा है। अकेले एक्स पर ही इसे 4.8 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और फेसबुक पर भी इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इसके अलावा, दूसरों के शेयर करने से जो व्यूज आए, वे तो इसमें गिने ही नहीं गए हैं।”

मेरा मकसद पूरा हो गया है- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने कहा, “मेरा मकसद यह था कि यह गंभीर मुद्दा जनता तक पहुंचे और वह मकसद पूरा हो गया है। हालांकि, साबिर भाटिया ने यह डॉक्यूमेंट्री हाल ही में बनाई है, लेकिन मैंने जनवरी 2026 में ही मुंबई के शिवतीर्थ में एक बड़ी प्रेजेंटेशन दी थी। उसमें मैंने बताया था कि कैसे अडानी ग्रुप पूरे देश को हड़पने की कोशिश कर रहा है।”

I shared a documentary by Sabir Bhatia on my social media detailing the long-standing friendship between Gautam Adani and Narendra Modi, and how the Indian industrial landscape is consequently being handed over to Adani. It garnered over 4.8 million views on Twitter alone and… pic.twitter.com/4mJLSNGiLP — Raj Thackeray (@RajThackeray) October 25, 2026

राज ठाकरे ने कहा कि उस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी और वे वीडियो आज भी मेरे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। असल में, हमारी उस प्रेजेंटेशन के कुछ हिस्से इस डॉक्यूमेंट्री में भी शामिल किए गए हैं।

मेरा विरोध किसी खास व्यक्ति के खिलाफ नहीं- राज ठाकरे

मनसे नेता ने दोहराया कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्थागत एकाधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा, “मैंने इस मामले पर बार-बार अपना रुख स्पष्ट किया है, मेरा विरोध किसी खास व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एकाधिकार के बढ़ने के खिलाफ है। मैंने अपने भाषणों में अक्सर कहा है कि प्रधानमंत्री को देश भर के कई उद्योगपतियों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हों, देश के लिए अपार संपत्ति बने और वे वैश्विक बाजारों में भी अपनी पहचान बना सकें।”

उन्होंने आगे किसी एक ही कंपनी या इकाई को विशेष तरजीह दिए जाने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “हालांकि, अगर सरकार किसी एक व्यक्ति को इतना ज्यादा फायदा पहुंचाने लगे कि उससे देश के लिए खतरा पैदा हो जाए, तो हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए, मेरा विरोध किसी भी तरह के एकाधिकार (monopoly) के खिलाफ है, चाहे उसमें अडानी शामिल हों या कोई और।”

ठाकरे ने महाराष्ट्र में निजी कंपनियों को हाल ही में जमीन आवंटित किए जाने पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भीमाशंकर में सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि गुजरात के टोरेंट ग्रुप को सौंप दी जाए।

उन्होंने कहा, “इस सरकार ने महाराष्ट्र में वन और जंगली जमीन के बड़े हिस्से अपने कुछ चुनिंदा उद्योगपति दोस्तों को सौंप दिए हैं और उनकी योजना और भी जमीन सौंपने की है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस राजनीतिक दल से जुड़ा है, लेकिन, महाराष्ट्र के नागरिक होने के नाते, आप इतने बेपरवाह कैसे रह सकते हैं, जबकि आपके राज्य को आपकी आंखों के सामने ही बेचा जा रहा है?”

उन्होंने सवाल किया, “क्या यह सब देखकर हमारे मराठी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के मन में जरा भी गुस्सा नहीं आता? सत्ता के सामने इस तरह पूरी तरह झुक जाना महाराष्ट्र के इतिहास, परंपराओं और संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। तो फिर, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर नारे क्यों लगाते हैं या राज्य गीत गाकर यह दिखावा क्यों करते हैं?”

सत्ता में बैठे लोगों को बेचैन कर दिया- राज ठाकरे

डॉक्यूमेंट्री हटाए जाने के मुद्दे पर ठाकरे ने कहा कि वीडियो को लेकर जनता की प्रतिक्रिया ने सत्ता में बैठे लोगों को बेचैन कर दिया। उन्होंने कहा, “सबीर भाटिया की डॉक्यूमेंट्री को इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली कि सत्ता में बैठे लोगों का बेचैन होना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके राज खुल सकते हैं। यह डर काफ़ी गहरा रहा होगा, क्योंकि मुझे मुंबई पुलिस कमिश्नर के जरिये इसे हटाने का अनुरोध मिला।”

उन्होंने कहा कि वीडियो हटाने का उनका फैसला पूरी तरह से पुलिस बल के प्रति सम्मान के कारण था। मनसे प्रमुख ने कहा, “जनवरी 2026 की बैठक के दौरान और बाद में इस डॉक्यूमेंट्री को जारी करने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य देश को जागरूक करना था और आज भी यही है। हालांकि, मुझे मुंबई पुलिस कमिश्नर की ओर से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस बल देश के सबसे कुशल पुलिस बलों में से एक हैं और मैं हमेशा से उनका बहुत सम्मान करता आया हूं। मुंबई पुलिस के प्रमुख के प्रति सम्मान जताते हुए, मैं उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर रहा हूं।”

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महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे की सियासी शुरुआत और एक रैली के संबंध में शामिल रहे शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि बाल ठाकरे को शिवाजी पार्क की जगह किसी छोटे मैदान को चुनने की सलाह दी गई थी। चार महीने पहले ही बनी शिवसेना उस समय एक नई और अनपरखी राजनीतिक संस्था थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…