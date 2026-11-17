जयपुर के बेकरी और कैफे के मालिक की जानलेवा हमले के बाद मौत हो गई। कैफे के मालिक मयंक गोपालिया पर 5 नवंबर को दो लोगों ने लोहे की रॉड से बुरी तरह हमला किया था। इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मयंक गोपालिया का अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर अलवर के राजगढ़ में किया गया ।

परिवार के अनुसार, 5 नवंबर को रात करीब 11.45 बजे गोपालिया अपने घर वापस जा रहे थे, तभी दो आदमी पीछे से उनके पास आए और उन पर रॉड से हमला कर दिया। जैसे ही पहली रॉड उनके सिर पर लगी, गोपालिया सड़क पर गिर पड़े। उन लोगों ने भागने से पहले उन्हें कम से कम छह बार और मारा। बाद में दोनों लोगों की पहचान शाहरुख और मोहम्मद रशीद उर्फ ​​अल्तमश के तौर पर हुई।

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घटना का CCTV वीडियो सामने आया है जिसमें दो और लोग भी थोड़ी दूरी पर बाइक पर इंतजार करते दिखे। गोपालिया को लाठियों से पीटने के बाद दोनों आरोपी गाड़ियों की तरफ भागे और भाग गए। बाद में स्थानीय लोगों ने गोपालिया को देखा और उसे अस्पताल ले गए।

जयपुर पुलिस के अनुसार, गोपालिया के भतीजे हर्षवर्धन ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी शाहरुख की कैफे की महिला कर्मचारी से जान-पहचान थी और उसके साथ आए कुछ अन्य लोगों ने गोपालिया को धमकी दी थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शाहरुख महिला कर्मचारी से बात करने के लिए अक्सर कैफे आता था।

वैशाली नगर SHO अरविंद सिंह शेखावत ने कहा, “मयंक ने उससे कहा था कि वह कैफे जाना बंद कर दे और अपना मामला बाहर सुलझा ले।” गोपालिया के भतीजे के अनुसार, झगड़ा “29 या 30 अक्टूबर” को हुआ था और शाहरुख ने “जाने से पहले मेरे चाचा को जान से मारने और उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी।” हमले के बाद गोपालिया को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहरुख और अल्तमश के अलावा इस मामले में जयपुर पुलिस ने एक और आरोपी अकमन को भी गिरफ्तार किया है।

घटना के बाद, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, जानबूझकर चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने और कई लोगों द्वारा एक ही इरादे से किए गए कामों के लिए FIR दर्ज की गई।

उम्मीदों से भरा जीवन खत्म हो गया

गोपालिया ‘ओवन द बेकरी एंड कैफे’ चलाते थे, जिसकी जयपुर और अहमदाबाद में ब्रांच हैं। गोपालिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे और उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उनकी कई रील हैं, जिसमें वे पॉडकास्ट में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा के बारे में बात करते थे या अपने कैफे में मेहमानों से मिलते थे और भी बहुत कुछ ऐसा था जो उनके साथ ही चला गया।

एक पोस्ट में, उन्होंने “IT स्कॉलर से सेलिब्रिटी बेकर बनने” के अपने सफर के बारे में बताया है। कुछ रील्स में उन्हें कुकिंग और हॉस्पिटैलिटी अवॉर्ड लेते हुए भी दिखाया गया है। उनकी आखिरी पोस्ट, जिसमें वे दिवाली से पहले के एक इवेंट में दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ दिख रहे थे, जो 5 नवंबर को शेयर की गई थी, उसी दिन उन पर हमला हुआ था।

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सोनिया गांधी ने आगे बताया, ”मेरे लिए एक ही मां थीं और वह मेरी मां थीं, जो इटली में थीं। मैं उन्हें (इंदिरा गांधी को) मां नहीं कहने वाली थी।” और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…