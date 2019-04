मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ के करीबी अश्विन शर्मा के घर रविवार (07 अप्रैल) को छापेमारी के बाद सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच झड़प की भी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने सीआरपीएफ पर स्थानीय लोगों को तकलीफ पहुंचाने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि अपार्टमेंट में रहने वाले पड़ोसियों के लगातार फोन आ रहे हैं। वहीं आयकर विभाग पर अश्विन शर्मा को जबरन दिल्ली ले जाए जाने का भी आरोप लगा है।

अश्विन शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री कमल नाथ के ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) प्रवीण कक्कड़ के सहयोगी हैं। उनके घर पर हुई झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है। उनके करीब 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। दोनों टीमों ने एक-दूसरे पर धक्का-मुक्की करने का भी आरोप लगाया।

Headline: National Hindi News, 07 April 2019 LIVE Updates: पढ़ें आज की बड़ी खबरें

#WATCH Bhopal: Argument breaks out between CRPF and Madhya Pradesh Police officials outside the residence of Ashwin Sharma, associate of Praveen Kakkar (OSD to Madhya Pradesh CM, where Income Tax raids are underway. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/ltXNnESE3b

— ANI (@ANI) April 7, 2019