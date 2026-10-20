वन विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यवतमाल के टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य से कई जिलों को पार करते हुए, लगभग 100 साल में पहली बार बीड जिले में एक बाघ देखा गया है। 20 अगस्त को आष्टी तहसील के ब्रह्मगांव वन क्षेत्र में एक कैमरा में यह बाघ कैद हुआ। यह चार साल का नर बाघ है, जिसका वजन 200 किलोग्राम से अधिक है।

आष्टी के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अमोल मुंडे ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, “1910 और 1920 के दशक के बाद, आष्टी और पाटोदा वन क्षेत्रों में बाघ के होने की यह पहली पुष्टि है। जिले में बाघ का आखिरी रिकॉर्ड 1920 के बीड जिला गजेटियर में मिलता है।”

यह बाघ पिछले दो सालों से हमारे इलाके से गुजर रहा था- मुंडे

मुंडे ने बताया, “यह बाघ पिछले दो सालों से हमारे इलाके से गुजर रहा था, लेकिन तब तक यह कभी कैमरे में कैद नहीं हो पाया।” वन विभाग के अधिकारी इसे ‘रामलिंग’ कहकर बुलाते हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका कोई नाम नहीं रखा गया है।

मुंडे के अनुसार, यह बाघिन टी-22 का शावक है और 2023 में टिपेश्वर से निकला था। सबसे पहले यह तेलंगाना के आदिलाबाद क्षेत्र में स्थित कावल टाइगर रिजर्व गया और फिर नांदेड़ की ओर बढ़ा। इसके बाद यह पैंगंगा नदी के किनारे-किनारे लातूर जिले के अहमदपुर पहुंचा और फिर धारशिव में प्रवेश करने के बाद बीड के आष्टी और पाटोदा क्षेत्रों में पहुंचा।

दिसंबर 2024 में धाराशिव में बाघ को देखा गया था

दिसंबर 2024 में धाराशिव में बाघ को देखा गया था। अक्टूबर 2025 में, वन कर्मचारियों ने बीड में उसके पदचिह्न पाए। 20 अगस्त को कैमरे में कैद हुई तस्वीर से जिले में उसकी उपस्थिति का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। अधिकारियों ने बीड में मिले 16 सेंटीमीटर के पदचिह्न का धराशिव में दर्ज पदचिह्न से मिलान किया और निष्कर्ष निकाला कि दोनों पदचिह्न एक ही जानवर के हैं।

ब्रह्मगांव में बाघ को देखे जाने के बाद, वह सोलापुर जिले के बारशी के पास कारी क्षेत्र की ओर बढ़ गया। मुंडे ने बताया, “यह वर्तमान में पाटोदा तालुका में है और बीड के पास बालाघाट पर्वतमाला को अपने क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।”

उन्होंने कहा, “अभी तक बाघ ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया है।” एहतियात के तौर पर, वन अधिकारियों ने ग्रामीणों और पशुपालकों को सलाह जारी कर कहा है कि वे उन वन क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहें जहां बाघ अक्सर आता-जाता है। जब मुंडे से पूछा गया कि क्या पानी या शिकार की कमी बाघ को इस क्षेत्र में ले आई होगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, “जंगल में पर्याप्त पानी और शिकार मौजूद है।”

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