तमिलनाड़ुः DMK प्रमुख एम स्टालिन की बहन कनिमोझी के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी

तमिलनाड़ु से राज्यसभा सांसद और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की बहन कनिमोझी के घर पर मंगलवार (16 अप्रैल) को इनकम की रैड पड़ी है। कनिमोझी के घर आयकर विभाग का छापा चुनाव के ठीक दो दिन पहले पड़ा है। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को तमिलनाड़ु में 39 लोकसभा और 18 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग को कनिमोझी के घर में भारी मात्रा में कैश होने की सूचना मिली थी। इसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर कनिमोझी के घर वेरिफिकेशन के लिए गए और तभी डीएमके कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। यह छापेमारी तूतीकोरियन के कुरंगी नगर स्थित कनिमोझी के आवास पर हुई है।

कनिमोझी तमिलनाड़ु की तूतीकोरिन लोकसभा सीट से डीएमके की प्रत्याशी हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान घर में छापेमारी होने से उनके वोट बैंक पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। डीएमके प्रमुख की बहन के घर पर आयकर विभाग के छापे को लेकर विपक्षी नेताओं का मानना है कि भाजपा चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है।

बता दें कि इससे पहले भारी मात्रा में नकदी बरामद होने से तमिलनाड़ु की वेल्लौर लोकसभा सीट का चुनाव भी रद्द किया गया था। यह मामला 10 अप्रैल 2019 का जब डीएमके उम्मीदवार के कार्यालय से नगदी जब्त की गई थी और पार्टी के दो पदाधिकारियों पर केस दर्ज किया गया था।

MK Stalin on IT raids on Kanimozhi: Crores and crores of rupees are kept in Tamilisai Soundararajan's(BJP TN Chief) residence, why no raids there? Modi is using IT,CBI,Judiciary and now EC to interfere in elections.They are doing this as they fear losing pic.twitter.com/31Q7Lalf5M

