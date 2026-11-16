मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना क्षेत्र में एक विधायक ने आवेश में आकर मंच से जनता से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब सुनकर वे खुद ही दंग रह गए और उनका दाव भी उल्टा पड़ गया, घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

दरअसल, भारतआदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार के सामने एक कार्यक्रम में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने एक जनजातीय समारोह में अपने भाषण के दौरान आवेश में आकर श्रोताओं से पूछ लिया कि क्या वह पद से इस्तीफा दे दें और श्रोताओं ने तुरंत इसकी हामी भर दी। बिरसा मुंडा जयंती पर रविवार को रानीसिंग गांव में जनजातीय समुदाय के संगठनों की ओर से आयोजित समारोह के इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

वीडियो में डोडियार को कहते सुना जा सकता है, ”अगर आप कहोगे कि मैं विधानसभा चुनाव जीतकर सदन में दूसरे विधायकों के पास क्यों बैठता हूं? इस पर मेरा कहना है कि विधानसभा में 230 विधायकों की कुर्सियां हैं, जबकि इसके अंदर घुसने का दरवाजा एक ही है…।

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क्या करूं इस्तीफा दे दूं?

कुर्सियां पास-पास लगी हुई हैं, क्या करूं इस्तीफा दे दूं? आप बोलो, तो मैं इस्तीफा दे दूं।” विधायक के इस सवाल पर श्रोताओं में शामिल कई लोग तुरंत बोल पड़े,”दे दो, दे दो, दे दो, दे दो।” शोर-शराबे के बीच डोडियार ने श्रोताओं को शांत करते हुए कहा,”ओके! दे देंगे। चलो ठीक है, पर उसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा।”

चश्मदीदों के मुताबिक इस घटनाक्रम के दौरान मंच पर मौजूद एक शखेस ने विधायक की राजनीतिक बातों को लेकर आपत्ति जताई और उन्हें अपना भाषण आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के विचारों और जल, जंगल व जमीन जैसे मुद्दों पर केंद्रित रखने को कहा। घटनाक्रम पर डोडियार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि समारोह में कुछ ‘बदमाश टाइप’ के लोग उनके बारे में गलत टिप्पणियां करके उन्हें उकसा रहे थे और उन्होंने केवल माहौल शांत करने के लिए विधायक पद से इस्तीफे की बात कही थी।

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महिला ने आरोप लगाया है कि कोच में मौजूद 53 साल के एक आरोपी शख्स ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद महिला की शादी भी टल गई है जो कि अगले महीने होनी थी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…