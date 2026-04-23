दिल्ली में आईआरएस ऑफिसर की बेटी की हत्या के आरोप में राजस्थान के राहुल मीणा को गिरफ्तार किया गया है। राहुल मीणा से पूछताछ में पता चला है कि घर के लॉकर को सिर्फ़ तीन लोगों में से किसी एक के फिंगरप्रिंट से ही खोला जा सकता था, जिसमें ऑफिसर, उनकी पत्नी या उनकी बेटी थी। उसने कथित तौर पर पीड़ित से लॉकर खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। सूत्रों ने बताया कि जब राहुल ने लॉकर ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की, तो पीड़िता ने विरोध किया।

लड़की पर किया था वार

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “इसी समय उसने एक भारी, शोपीस जैसी चीज़ उठाई और उस पर वार किया, जिससे वह ज़मीन पर गिर गई।” पूछताछ में शामिल अधिकारियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लूटपाट मुख्य मकसद लग रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अपराध ज़्यादातर ऑनलाइन जुए में हुए नुकसान से पैसे की तंगी की वजह से हुआ था। इसके बाद मामला पीड़ित के घर के अंदर एक हमले तक बढ़ गया।

ऑनलाइन जुए में 7 लाख हार चुका था आरोपी

सूत्रों के मुताबिक आरोपी पर ऑनलाइन जुए की वजह से लगभग 7 लाख रुपये का कर्ज़ हो गया था और रकम चुकाने की डेडलाइन तेज़ी से खत्म हो रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “पैसे का इंतज़ाम करने की कोशिश में उसने पहले अपना मोबाइल फ़ोन गिरवी रखा और 10 हजार रुपये लिए, जिसे वह बाद में एक और गेमिंग सेशन में हार गया। बढ़ते दबाव के बाद उसने IRS अधिकारी के घर को टारगेट करने का फैसला किया।”

अधिकारियों ने कहा कि आरोपी के बयानों से और चिंताएं पैदा हुईं। एक अधिकारी ने कहा, “उसकी बातचीत से ऐसा लगता है कि वह एक सेक्सुअल मैनियक है। उसके गिरने के बाद ऐसा लगा कि उसने स्थिति का फ़ायदा उठाया और उस पर हमला किया।”

एक सूत्र ने कहा, “हमले के बाद आरोपी ने कथित तौर पर घर की तलाशी ली और उसे एक स्क्रूड्राइवर मिला, जिसका इस्तेमाल उसने लॉकर तोड़ने के लिए किया। फिर वह कैश लेकर भाग गया।” दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें राहुल मीणा की बुधवार सुबह की घर में एंट्री करते हुए CCTV फुटेज मिली है।

पुलिस ने कहा कि आरोपी मौके से भाग गया और शहर छोड़ने के इरादे से पालम रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटोरिक्शा लिया। हालांकि, उसकी ट्रेन छूटने के बाद वह पास के एक होटल में रुक गया, जहां बाद में उसे पुलिस ने ट्रैक करके गिरफ़्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

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दक्षिण पूर्वी दिल्ली के एक घर में आईआरएस ऑफिसर के बेटी की लाश मिली थी। पुलिस ने Oyo होटल के वाई-फाई, इंस्टाग्राम मैसेंजर और राजस्थान के एक मामले के जरिए राहुल मीणा को पकड़ने में सफलता हासिल की। पढ़ें पूरी खबर



