IRCTC Vande Bharat Express Amit Shah: गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए एक बड़ा उपहार है। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, डॉ. हर्षवर्धन के साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। ट्रेन के रवाना होने के कुछ समय बाद इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस हवा से बातें करते हुए नजर आ रही है।

तेज रफ्तार में दौड़ी Vande Bharat Express: बता दें कि दिल्ली से रवानगी के कुछ देर बाद ही न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने वंदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो जारी किया है, जिसमें ट्रेन तेज रफ़्तार में अपने गंतव्य की जारी रही है। ट्रेन के अंदर बैठे ड्राइवर भी वीडियो में काफी खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह ट्रेन पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित की गई है।

#WATCH Vande Bharat Express which was flagged off from Delhi earlier today, on its way to Katra(J&K) pic.twitter.com/c66DbN4H7w

— ANI (@ANI) October 3, 2019