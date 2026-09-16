पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने “जनहित” का हवाला देते हुए आईपीएस अधिकारी डॉ. बुशरा बानो और राज्य पुलिस सेवा के दो अधिकारियों का तबादला कर दिया है। बानो का तबादला हिंदू संगठन की ओर से यूट्यूब पर उनके एक वीडियो की शिकायत करने के कुछ घंटों बाद हुआ। इस वीडियो में उन्होंने सिविल सेवा में अपने सफर के बारे में बात की थी और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी (आरसीए) की तारीफ की थी, जिसने उन्हें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) की परीक्षा की तैयारी में मदद की थी।

“हिंदू लीगल फंड” नाम के एक संगठन ने एक्स पर दावा किया कि उसने पश्चिम बंगाल की गृह सचिव संघमित्रा घोष को शिकायत सौंपी है। संगठन ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि वह सार्वजनिक बातचीत में “निष्पक्षता बनाए रखने और राष्ट्रीय शब्दों का इस्तेमाल करने” में नाकाम रहीं।

वीडियो में आईपीएस अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “अस्सलाम-ओ-अलैकुम! मैं 2021-बैच की आईपीएस अधिकारी हूं और अभी खड़गपुर में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर तैनात हूं। सऊदी अरब से लौटने के बाद, मैंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। शुरू में मैं खुद से पढ़ाई कर रही थी, फिर एएमयू की आरसीए ने मेरी बहुत मदद की। उनकी बुक लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है। मैं यह सब आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो।”

हिंदू संगठन ने कहा- अधिकारी को राष्ट्रीय शब्दों का उपयोग करना चाहिए

एक्स पर एक पोस्ट में हिंदू लीगल फंड ने दावा किया कि उसने पश्चिम बंगाल की गृह सचिव को शिकायत सौंपी है। हिंदू संगठन ने एक्स पर पोस्ट किया, “उन्होंने ‘अस्सलाम-ओ-अलैकुम’ से शुरुआत की, ‘इंशाअल्लाह’ का इस्तेमाल किया, ‘जजाक अल्लाह’ से बात खत्म की और ‘वंदे मातरम’ या ‘जय हिंद’ का इस्तेमाल नहीं किया। भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अधिकारी को सार्वजनिक बातचीत में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए और राष्ट्रीय शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उचित समीक्षा और कार्रवाई की मांग है।”

जब ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने उनके तबादले और ऑनलाइन आलोचना के बारे में उनसे संपर्क किया, तो बानो ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

इस बीच कृष्णानगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, “जिस देश के प्रधानमंत्री ने ‘सेंगोल’ और बिना शर्ट वाले साधुओं के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया हो, वहां एक मुस्लिम आईपीएस अधिकारी का सिर्फ ‘अस्सलाम-अलैकुम’ और ‘इंशाअल्लाह’ कहने पर तबादला कर देना बेतुका है। हम एक ऐसा देश बन गए हैं जो पागल हो चुका है और नफरत और कट्टरता के जहर में डूबा हुआ है। भगवान भारत की रक्षा करे।”

पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात बानो का तबादला कर अब उन्हें एसएपी की चौथी बटालियन में डिप्टी कमांडेंट बना दिया गया है। वे सुभेंदु मंडल की जगह लेंगी। वहीं, पार्थ घोष अब खड़गपुर में एडिशनल SP की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले वे चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे। सुभेंदु मंडल अब पार्थ घोष की जगह चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट में जिम्मेदारी संभालेंगे।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि ‘भाईपो गैंग’ और उसके सहयोगी का हाथ ही उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे हैं। टीएमसी बागी गुट के विधायक ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक