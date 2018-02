सुर्खियों में पुलिस जिप्सी को सीज करने वाले कश्मीर के आईजी, फैंस बता रहे ‘सिंघम’

जम्‍मू-कश्‍मीर में आजकल एक पुलिस अधिकारी की खूब तारीफ हो रही है। कानून को लागू कराने की उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए लोग उनकी तुलना ‘सिंघम’ और ‘दबंग’ जैसे फिल्‍मी कैरेक्‍टरों से करने लगे हैं। जी हां! यह कोई और नहीं वर्ष 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी बसंत रथ हैं। उन्‍होंने तकरीबन दो सप्‍ताह पहले ही जम्‍मू-कश्‍मीर में आईजी (ट्रैफिक) की कमान संभाली है। यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने पर आमलोगों की तो छोड़िए वह पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ते हैं। कुछ दिनों पहले उन्‍होंने जम्‍मू शहर के बिकराम चौक पर बिना रजिस्‍ट्रेशन नंबर वाली पुलिस जिप्‍सी को सीज कर लिया था। बसंत रथ ट्रैफिक व्‍यवस्‍था को दुरुस्‍त करने के लिए दिलचस्‍प तरीके अपनाते रहते हैं। उन्‍होंने सोशल मीडिया में पोस्‍ट के जरिये वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारियों को ट्रैफिक नियमों के उल्‍लंघन को लेकर स्‍पष्‍ट शब्‍दों में चेतावनी दे डाली थी। उन्‍होंने ट्वीट कर लोगों को ट्रैफिक को लेकर शिकायतें, सुझाव या फीडबैक ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज पर डालने का आग्रह किया था। वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी ने अपना निजी ई-मेल आईडी तक जारी कर दिया था, ताकि लोग उन्‍हें व्‍यक्तिगत तौर पर अपनी शिकायतें भेज सकें। बसंत रथ ने कहा था कि वह प्रत्‍यके शिकायत पर कार्रवाई के लिए जवाबदेह होंगे। रथ ने वादा किया कि 90 दिनों के अंदर ट्रैपिक मैनेजमेंट के मामले में जम्‍मू और कश्‍मीर भारत के दो बेहतरीन शहर होंगे।

Ladies and gentlemen, I took charge as IG, Traffic in the afternoon today. Please leave all your complaints, suggestions and feedback on the traffic police FB page. We’ll be accountable. I’ll be accountable. My personal email id is piplipuri6@gmail.com.

— Basant (@KangriCarrier) February 9, 2018