भगोड़े नीरव मोदी पर कसा शिकंजा, इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अरबपति कारोबारी के खिलाफ दो अरब डॉलर के पीएनबी घोटाले में जांच चल रही है। रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) में इंटरपोल ने अपने 192 सदस्य देशों से कहा है कि अगर भगोड़ा व्यक्ति उनके देश में देखा जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए या हिरासत में ले लिया जाए। इसके बाद उसके प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। आरसीएन में इंटरपोल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए ‘ धन शोधन आरोपों ’’ को सूचीबद्ध किया है।

देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के सामने आने से कई हफ्ते पहले , जनवरी के पहले सप्ताह में नीरव मोदी ने अपनी पत्नी, भाई और मामा के साथ देश छोड़ दिया था। इन सभी के नाम आरोपियों के रूप में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में हैं। नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी ने कारोबार और सेहत संबंधी कारणों और अन्य वजहों का हवाला देते हुए जांच में शामिल होने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया।

Interpol has issued Red Corner Notice (RCN) against Nirav Modi's brother Nishal Modi and his company's executive Subhash Parab in connection with #PNBScamCase. Interpol has issued RCN against Nirav Modi as well.

— ANI (@ANI) July 2, 2018