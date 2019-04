एक प्रो-आईएस टेलीग्राम चैनल ने बंगाली में एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल में हमले की योजना बना सकता है। वहीं पोस्टर में कहा गया है ‘कमिंग सून’ (जल्द आ रहा है)। एक खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने पुष्टि की कि इस तरह के पोस्टर प्रचलन में थे और इस की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि आईएसआईएस ने स्थानीय संगठन तौहीद जमात के माध्यम से श्री लंका में कुछ दिन पहले ही कई ब्लास्ट किए थे।

आईएसआईएस स्थानीय संगठन के मदद से कर सकता है कुछ बड़ा: रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआईएस भारत के पश्चिम बंगाल में बड़े वार्दात को अंजाम देने के फिराक में हैं। गुरुवार (25 अप्रैल) को ‘प्रो टेलीग्राम चैनल’ के माध्यम से आईएसआईएस का एक पोस्टर जारी हुआ था जिसमे बंगला में लिखा था ‘शिग्रोई अशछे (जल्द ही आ रहा है), इंशाल्लाह।’ इस पोस्टर पर स्थानीय संगठन ‘मुर्सलत’ का लोगो भी था। बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में सक्रिय जमातुल मोजाहेदिन नामक एक आतंकवादी संगठन को आईएसआईएस से मदद और फंडिग मिलती है। यह वही संगठन है जो पश्चिम बंगाल और इसके पड़ोसी राज्य में अपनी पकड़ और छुपने के अड्डे समय समय पर बनाए रखते हैं। वहीं इसी साल फरवरी में इसके एक साथी को पुलिस ने कोलकाता के बाबूघाट से पकड़ा भी था।

Kailash Vijayvargiya, BJP: If Mamata ji stays, Islamic State (ISIS) can enter West Bengal anytime. It'll become like J&K. It is because of her appeasement politics that people related to terror activities have made their base in the border-states & ISIS threat is a proof of that. pic.twitter.com/j2znRhYWyU

— ANI (@ANI) April 28, 2019