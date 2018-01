मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसी बीच प्रदेश के एक संस्थान में छात्र-चात्राओं को बीजेपी को वोट ना देने की शपथ दिलाने का मामला सामने आया है। प्रदेश के इटारसी के एक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट ने अपने छात्रों को बीजेपी का साथ तब तक न देने की शपथ दिला डाली जब तक सरकार ऑनलाइन परीक्षा बंद नहीं कर देती । साथ ही, बीजेपी पर भ्रष्टाचार और अन्याय का आरोप लगाते हुए इसे लोगों के सामने लाने की शपथ भी दिलाई गई। इस पूरे शपथग्रहण का एक वीडियो भी सामने आया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने भी इस मामले का वीडियो जारी किया है।

विडियो में छात्रों को शपथ दिलाई जा रही है, ‘जब तक सरकार ऑलनाइन परीक्षा बंद नहीं कर देती मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा/दूंगी। न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई सहयोग करूंगा/करूंगी। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि 24 घंटे के अंदर कम से कम तीन लोगों को इस तरह की शपथ के लिए प्रेरित करूंगा/करूंगी। साथ ही मैं अपने ग्राम के और अपने क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करूंगा/करूंगी।’

