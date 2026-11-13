भारतीय युवक कांग्रेस (आईवाईसी) ने उत्तर प्रदेश (पूर्व) इकाई के 68 पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इन पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में हुई रैली में शामिल न होने के कारण की गई है।

आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। 12 नवंबर को जारी इस आदेश पर उत्तर प्रदेश (पूर्व) यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल सिंह और राज्य सह-प्रभारी नरसिम्हा यादव पेड्डागोल्ला के हस्ताक्षर हैं।

आदेश में क्या कहा?

आदेश में कहा गया है, “दिल्ली कार्यक्रम में आपकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए आईवाईसी नेतृत्व ने निम्नलिखित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक सस्पेंड करने का निर्णय लिया है।”

पदाधिकारियों में तीन प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल

यूथ कांग्रेस द्वारा जारी तीन पन्नों की सूची के अनुसार सस्पेंड किए गए पदाधिकारियों में तीन प्रदेश उपाध्यक्ष, 33 प्रदेश महासचिव, 18 प्रदेश सचिव, 1 संयुक्त सचिव, 12 जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और 1 सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर शामिल हैं।

सस्पेंड किए गए तीन प्रदेश उपाध्यक्षों में जितेश कुमार मिश्रा, विजय लक्ष्मी चौबे और अजीत खैरवार हैं। इनके अलावा, संयुक्त सचिव ललित निषाद और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर सत्यम पांडे भी सस्पेंड किए गए लोगों में शामिल हैं।

जिन 12 जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्षों पर कार्रवाई की गई है, उनमें यश मिश्रा ‘बंटी’ (बलिया), सुधीर यादव (बस्ती), माधवेन्द्र मूर्ति ओझा (चंदौली), अंकुर शुक्ला (कौशाम्बी), शर्वेंद्र कुमार खरवार (कुशीनगर), अफसर अहमद (मऊ), अंशु कुमार पांडे (मिर्जापुर), सौरभ पांडे (प्रयागराज), श्रवण कुमार (संत कबीर नगर), पंकज चतुर्वेदी (सिद्धार्थनगर), विकास सिंह (वाराणसी) और शुभम शुक्ला (महाराजगंज) शामिल हैं।

प्रयागराज के भी हैं पांच पदाधिकारी

दिल्ली की रैली में शामिल न होने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में लाए गए 68 नेताओं में प्रयागराज के पांच पदाधिकारी भी शामिल हैं। इससे पहले, 5 नवंबर को आईवाईसी के नेतृत्व ने कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए रामलीला मार्च में शामिल न होने पर राजस्थान यूथ कांग्रेस के 31 पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।

इस फैसले पर राजस्थान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी विकास चिकारा तथा राजस्थान यूथ कांग्रेस के सचिव और सह-प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला ने आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए हैं।

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