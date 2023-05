चलती ट्रेन में टिकट चेकर ने महिला से की छेड़खानी, मेडिकल रिपोर्ट में हुआ एक और खुलासा

Railway Police Force ने नीलांबुर-कोचुवेली राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन से टिकट चेकर को गिरफ्तार किया है।

RPF ने महिला से बदसलूकी के मामले में एक टिकट चेकर को गिरफ्तार किया है (Image- Twitter/GMSRailway)

Railway Police Force: रेलवे पुलिस ने चलती ट्रेन से एक टीटीई को महिला पैसेंजर से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी PTI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में नीलांबुर से कोचुवेली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में एक महिला के साथ कथित तौर पर बदतमीजी करने के आरोप में मंगलवार को कोट्टायम रेलवे स्टेशन से एक रेलवे TTE को गिरफ्तार किया गया। कोट्टायम रेलवे पुलिस अधिकारी दी गई जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार सुबह नीलांबुर-कोचुवेली राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन के अलुवा स्टेशन से गुजरने के बाद हुई। महिला द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, वह RAC टिकट लेकर ट्रेन के S-4 कोच में यात्रा कर रही थी, तभी टिकट चेकर आया और उसके बगल में बैठ गया। इसके बाद उसने महिला द्वारा विरोध किए जाने पर भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद महिला ने तिरुवनंतपुरम स्थित रेलवे कंट्रोल रूम को कॉल किया, जहां से ट्रेन में सवार RPF जवानों को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ जवान महिला के पास पहुंच गए। रेलवे अधिकारी ने बताया कि सीट पर पहुंचते ही जवानों ने पीड़ित महिला से बात की और 35 साल के टिकट चेकर को कस्टडी में ले लिया। Also Read Indian Railways ने दिव्यांग यात्रियों को दिया तोहफा, अब ये सीटें उनके लिए होंगी आरक्षित- जानिए पूरी डिटेल उन्होंने बताया कि इसके बाद टिकट चेकर का मेडिकल करवाया गया, जिसमें पता चला कि उसने घटना के समय शराब पी हुई थी। उन्होंने बताया कि रेल कर्मियों की स्टेमेंट और मेडिकल रिपोर्ट व महिला के बयान के आधार पर टिकट चेकर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने टिकट चेकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केरल में वंदे भारत पर फेंके गए पत्थर सोमवार को केरल में कासरगोड-तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके। पुलिस ने बताया कि यह घटना तब सामने आई जब रेल अधिकारियों ने उत्तरी केरल में जिले के वलपट्टनम इलाके से ट्रेन के गुजरने के दौरान एक खिड़की के शीशे पर पथराव की वजह से एक खरोंच देखी। इसके तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों ने पुलिस को यह संदेह करते हुए सूचित दी कि वलपट्टनम से गुजर रही ट्रेन पर पथराव किया गया।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram