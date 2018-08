केरल में पिछले 10 दिनों से बाढ़ का प्रलय जारी है। बाढ़ के कहर से अभी तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीमें और सैंकड़ों सुरक्षाकर्मी लगातार ही हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। इस काम में मछुआरों ने भी अपनी मोटर बोटों के जरिए व्यापक बचाव अभियान छेड़ दिया है। सुरक्षाकर्मियों और एनडीआरएफ के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एनडीआरएफ के रेस्क्यू अधिकारी कन्हैया कुमार द्वारा डूबते पुल पर दौड़ते हुए बच्चे को बचाने के वीडियो के बाद अब एक अन्य वीडियो भी वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में इंडियन नेवी का एक जवान एयरलिफ्ट करके एक बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन करता दिखाई दे रहा है। इंटरनेट पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जवान की तारीफ कर रहा है। नेवी द्वारा इस जवान का यह फुटेज ट्विटर पर शेयर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलुवा के बाढ़ प्रभावित इलाके में स्थित एक घर की छत से यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से यह वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी गई कि फ्लाइट डाइवर अमित ने अलुवा में एक छोटे बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पायलट इन कमांड विजय वर्मा थे।

I join the Nation to salute our Flight Diver Amit and his team members. Nation is proud of you. Jai Hind. — Dr Vinod Kumar Gupta (@Drvinodguptavet) August 16, 2018

Proud of you, Vijay and Amit! May God be with you always! — Usha Nair (@UshaSahana) August 16, 2018

Kudos to our armed forces. Only God knows what would happen had they not been around. — toi_jayantaG (@JayantaGupta15) August 16, 2018

Incredible video of an @indiannavy diver rescuing a child during the Kerala floods. Humbled by this act of bravery and courage https://t.co/9KmX5WAJtZ — Amrita Dhindsa (@AmritaDhindsa) August 16, 2018

It defines the heroism that is dedicated to nation. https://t.co/kjTvDIolXU — Vashisth Anand (@vashisth2009) August 16, 2018

बता दें कि केरल में कई इलाकों में लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। यद्यपि शुक्रवार सुबह से कई जिलों में बारिश कम हो गई है और इडुक्की जिले के बड़े बांधों से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन कासरगोड को छोड़कर 13 जिलों में अभी भी रेड अलर्ट है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि स्थिति अभी भी गंभीर है। उन्होंने कहा, “अच्छी खबर सिर्फ यह है कि राज्य के कुछ इलाकों में बारिश कम हो गई है और हमारी योजना दिन के अंत तक इन इलाकों में फंसे लोगों को निकालने की है।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह बाढ़ की स्थिति पर विजयन से फोन पर बात की और कहा कि वह शुक्रवार को ही स्थिति का जायजा लेने वहां जाएंगे।

