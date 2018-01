सऊदी अरब में भारतीय महिला से दरिंदगी, स्वदेश लौटी तो बयां की रूह कंपा देने वाली आपबीती

काम के सिलसिले में विदेश गई भारतीय महिला के साथ दरिंदगी का एक और मामला सामने आया है। तेलंगाना की एक महिला नौकरी के लिए सऊदी अरब गई थी। महिला के साथ वहां मार-पिटाई और यौन उत्पीड़न किया गया। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक महिला ने रूह कंपा देने वाली आपबीती बयां की है। पीड़िता को भारत के विदेश मंत्रालय की मदद से गुरुवार (25 जनवरी) को भारत वापस लाया गया था। महिला की बेटी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, भारतीय दूतावास और हैदराबाद पुलिस को मां के वापस आने पर धन्यवाद कहा है। वहीं पीड़िता ने बताया कि किन हालातों से बचकर वह वापस आ पाई। महिला ने कहा- ”मुझे पीटा जाता था और मेरा यौन उत्पीड़न किया जाता था। मुझे खाने को भोजन नहीं दिया जाता था। मैंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि वे मुझे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं छोड़ने के लिए कहा। फिर भारतीय दूतावास से मुझे फोन आया और आज मैं यहां हूं।”

I was thrashed and sexually assaulted. I was not given food to eat. I even tried committing suicide. My children told me they are trying to bring me back and asked me not to lose hope. I then received a call from Indian Embassy & today I am here: Woman pic.twitter.com/2LuLHcNi4R

— ANI (@ANI) January 27, 2018