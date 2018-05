रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवा के साथ पुलिस कांस्टेबल ने की हाथापाई, गिरफ्तार

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रवींद्र जडेजा की पत्नी रीना सोलंकी के साथ कथित तौर पर हाथापाई का एक मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक जडेजा की पत्नी रीवा की कार से एक मामूली दुर्घटना के बाद एक पुलिस कांस्टेबल ने कथित तौर पर उनसे हाथापाई की है। पुलिस ने मामले के आरोपी कांस्टेबल सजाय अहीर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना जामनगर की है जहां सारू सेक्शन रोड पर रीवा जडेजा की कार से कांस्टेबल की मोटर साइकिल को टक्कर लगी जिसके बाद उसने रीवा पर हमला बोल दिया। यह जानकारी जामनगर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप सेजुल ने दी।

प्रदीप सेजुल का कहना है कि रीवा जडेजा की कार से टक्कर लगने के बाद कांस्टेबल ने उनसे हाथापाई की। हम उन्हें हर सहायता मुहैय्या करा रहे हैं। उन्होंने कहा कांस्टेबल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक स्थानीय व्यक्ति ने खुद को घटना का चश्मदीद बताते हुए दावा किया कि पुलिसकर्मी ने रीवा जडेजा को बुरी तरह मारा। विजयं सिंह चावड़ा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘पुलिसकर्मी ने रीवा को बेरहमी से मारा और बहस के दौरान उसके बाल तक खींचे। हमने उसे (रीवा को) उससे बचाया।’’ हाई-प्रोफाइल मामला होने के कारण गुजरात पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जबकि संजय अहीर नाम के आरोपी पुलिस कॉन्सटेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जडेजा की पत्नी को हल्की चोट भी आई है।

Gujarat: Wife of cricketer Ravindra Jadeja, Riva Solanki, allegedly thrashed by a police personnel after the vehicle she was in, hit another police personnel’s bike in Jamnagar. SP Jamnagar Pradip Shejul says ‘Case registered. Departmental action will be taken against the cop.’ pic.twitter.com/KUvl2NRSmg

— ANI (@ANI) May 21, 2018