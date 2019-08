Artilce 370 और Jammu-Kashmir पर मोदी सरकार के बड़े फैसले के बीच पाकिस्तान में शो करके मीका सिंह मुश्किल में पड़ गए। दरअसल सिंगर मीका सिंह ने 8 अगस्त को कराची में एक शो किया था। इसके बाद लगातार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार (19 अगस्त) को ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया।

इससे पहले एसोसिएशन ने उन पर प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया था। इसी बीच मीका ने बवाल बढ़ता देख भारत माता की जय के नारे लगाए और पाकिस्तानी गायकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली।

कहां-कहां से होगा मीका का बहिष्कार: एसोसिएशन ने मीका पर बैन लगाते हुए फिल्म इंडस्ट्री से उनके बहिष्कार का फैसला लिया है। इसके साथ ही सभी म्यूजिक कंपनियों, मूवी प्रोडक्शन हाउस और ऑनलाइन म्यूजिक कंटेंट प्रोवाइडर्स से भी मीका के बहिष्कार का ऐलान किया है। इधर मीका के पाकिस्तान में शो करने की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर भी उनकी जमकर खिंचाई हो गई।

Mumbai: Members of All Indian Cine Workers Association (AICWA) protest against singer Mika Singh, for performing in Pakistan. pic.twitter.com/Adq1YGMyRP

— ANI (@ANI) August 19, 2019