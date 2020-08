जम्मू कश्मीर में शुक्रवार रात हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवान प्रशांत शर्मा की अंतिम यात्रा के दौरान भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिया हुआ था और वह ‘भारत माता की जय’ और ‘प्रशांत शर्मा अमर रहे’ जैसे नारे लगा रहे थे। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।

बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले भारतीय सेना के जवान प्रशांत शर्मा शुक्रवार की रात जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर के जदूरा इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। जवान को तीन गोलियां लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवान की शहादत पर दुख जताया है और परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है।

सरकार ने शहीद के नाम पर मुजफ्फरनगर में एक सड़क का नामकरण करने की भी घोषणा की है। परिजनों के मुताबिक प्रशांत शर्मा साल 2017 में सेना में भर्ती हुए थे और फिलहाल वह पुलवामा सेक्टर में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स 50 बटालियन में तैनात थे। प्रशांत की इसी साल दिसंबर में शादी होनी थी।

#WATCH Uttar Pradesh: Huge crowds gather to pay last tributes to Sepoy Prashant Sharma at his native place in Muzaffarnagar.

He lost his life yesterday during an encounter with terrorists in Zadoora area of Pulwama, J&K. pic.twitter.com/WunrC7tYRh

— ANI UP (@ANINewsUP) August 30, 2020