सेना के एक समरी जनरल कोर्ट मार्शल ने एक लेफ्टिनेंट को एक महिला अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला करने का दोषी पाते हुए उसे सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई है। यह कोर्ट मार्शल अगस्त 2026 में जम्मू-कश्मीर में सेना की 15वीं कोर के एक मिलिट्री स्टेशन में शुरू हुआ था और इसका फैसला 11 नवंबर को सुनाया गया।

दोषी अधिकारी की सेवा में अभी केवल दो साल ही हुए थे, जबकि पीड़ित अधिकारी हाल ही में सेना में शामिल हुई थीं। लेफ्टिनेंट पर आर्मी एक्ट की धारा 69 (जो सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए नागरिक अपराधों से संबंधित है) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत आरोप लगाए गए थे।

क्या है पूरी घटना?

बीएनएस की धारा 74, पहले की आईपीसी की धारा 354 के समान है। यह धारा किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के अपराध से संबंधित है। कोर्ट मार्शल की वजह बनी यह घटना नवंबर 2025 में जम्मू-कश्मीर में हुई थी। यह घटना आर्मी एयर डिफेंस कोर की एक रेजिमेंट में, एक अज्ञात स्थान पर घटी थी। अभियोजन पक्ष का कहना था कि घटना वाले दिन पीड़ित अधिकारी की जन्मदिन की पार्टी थी, जिसमें सभी अविवाहित पुरुष और महिला अधिकारी शामिल हुए थे। आरोप है कि आरोपी अधिकारी पीड़ित अधिकारी के कमरे में गया…।

अपने बचाव में आरोपी अधिकारी ने कहा कि उसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वह शराब के नशे में था और उसे ऐसा कोई भी काम याद नहीं है जो उसने किया हो। एसजीसीएम की अध्यक्षता कर्नल रैंक के एक अधिकारी ने की, जिसमें एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर भी सदस्य के रूप में शामिल थे। कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि मुख्य आरोप तो साबित हो गया है, लेकिन उससे जुड़े अन्य आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला।

आरोपी को सेवा से बर्खास्त करने की सजा

इसके अनुसार, आरोपी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई गई। उसे कोई कठोर कारावास (जेल की सजा) नहीं दी गई, जबकि बीएनएस की धारा 74 के तहत एक से पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों की पुष्टि उच्च अधिकारियों द्वारा की जानी होती है, इस मामले में, ये अधिकारी नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ होंगे।

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अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए राहत की खबर है। चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर शादी कर सकेंगे। यह छूट उन अग्निवीरों को भी मिलेगी जिन्हें मेरिट के आधार पर स्थायी सेवा के लिए चुना जाएगा। इसके अलावा दो साल का सेवा विस्तार पाने वाले अग्निवीर भी शादी कर सकेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…