असम में क्रैश हुआ वायुसेना का हेलिकॉप्टर, 2 पायलटों की मौत

असम में भारतीय वायुसेना का एक हेलिकॉप्‍टर दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया है। इसमें माइक्रोलाइट हेलिकॉप्‍टर में सवार दो पायलट मारे गए हैं। यह दुर्घटना गुरुवार (15 फरवरी) को माजुली द्वीप के सुमोयमारी चापोरी इलाके में हुई। स्‍थानीय पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रक्षा विभाग और वायुसेना के जवान माजुली से होकर गुजर रहे थे, जब यह दुर्घटना हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट में तकनीकी दिक्‍कतों के कारण दुर्घटना होने की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वायुसेना के हेलिकॉप्‍टर ने दोपहर बाद तकरीबन 1:30 बजे जोरहट (असम) के रॉविराह हवाई अड्डे से अरुणाचल प्रदेश के लिए उड़ान भरा था, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप पर दुर्घटना का शिकार हो गया। माइक्रोलाइट हेलिकॉप्‍टर का इस्‍तेमाल आमतौर पर जवानों और लाने-ले जाने और निगरानी में किया जाता है।

A microlight aircraft crashed in #Assam during a routine sortie, both pilots onboard lost their lives. Inquiry ordered to ascertain cause of accident. pic.twitter.com/OYTNmhXbOG

— ANI (@ANI) February 15, 2018