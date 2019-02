जम्मू-कश्मीर के बडगाम में बुधवार को वायुसेना के एक फाइटर विमान क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक, मिग 21 विमान क्रैश हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में दोनों पायलटों के शहीद होने की खबर है।

वायुसेना ने बढ़ा दी है गश्त

इस रूट पर अब विमानों की आवाजाही रद्द कर दी गई है। श्रीनगर के रनवे का इस्तेमाल अभी सेना ही कर रही है। 14 फरवरी के बाद भारतीय वायुसेना के प्लेन ने इन इलाकों में गश्त बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान के बालाकोट में मंगलवार को एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है।

IAF fighter jet crashes in Budgam district. Both pilot and co-pilot reportedly dead. Official word awaited. pic.twitter.com/jySUXr6YcN

