लाइव डिबेट में भिड़े संबित पात्रा और राजदीप सरदेसाई, ‘ट्विटर पर भी तू-तू, मैं-मैं’

जम्मू-कश्मीर में सोपोर के बारामूला में बुधवार को सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले के दौरान एक तीन साल के बच्चे को पुलिस ने बचा लिया है। बच्चे की तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। तस्वीर में बच्चा अपने नाना के ऊपर बैठकर बिलखता हुआ नजर आ रहा है। इस तस्वीर को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, ‘पुलित्जर लवर्स।’ पात्रा की इस पोस्ट की राजनीति से लेकर बॉलीवुड में खूब आलोचना हुई। हालांकि कई न्यूज चैलनों में भी डिबेट के दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखा और पोस्ट पर स्पष्टीकरण दिया।

इस मुद्दे पर न्यूज चैनल इंडिया टुडे में हुई लाइव डिबेट में पात्रा और एंकर राजदीप सरदेसाई के बीच बहस भी हो गई। डिबेट का बड़ा सवाल यही था कि क्या भाजपा प्रवक्ता पात्रा ने रेखा पार कर दी है? हालांकि पात्रा ने अपने ट्वीट का बचाव किया। एंकर राजदीप ने पूछा कि आपकी सहानुभूति कहां चली गई? जवाब में पात्रा ने कहा, ‘मैं पुलित्जर तस्वीरों को पसंद करने वालों को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा था, जिन्होंने भारत को अंधेरे में दिखाया… और भारतीय सेना को नीचा दिखाया।’ भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उस बच्चे के नाना की मौत का जिम्मेदार कौन है? स्पष्ट है जो जिहाद को समर्थन करते हैं। इस पर एंकर ने पूछा कि क्या वो अपनी पोस्ट के लिए माफी नहीं मांगेंगे? भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘सॉरी सर’

Dr @sambitswaraj the difference between you and me is the diff between a patriotic citizen and a party apparatchik.. have a super day!

उल्लेखनीय है कि टीबी डिबेट के बाद दोनों के बीच ट्विटर पर भी खूब तू-तू मैं-मैं हुई। पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि राजदीप सरदेसाई का कहना है कि उनके रिपोर्टर ने बताया कि सीआरपीएफ ने सिविलियन को बाहर निकाला और मार दिया। वो सेना पर भरोसा करना पसंद करेंगे, मगर… हम्ममम। मैंने कहा कि मुझे उन पत्रकारों को नहीं सुनना है। मैं आंखें बंद कर अपनी सेना पर भरोसा करता हूं। राजदीप आपको और मेरे बीच में यहीं अंतर है।

पात्रा के इस ट्वीट पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप भड़क गए और उन्होंने भी तपाक से जवाब देते हुए कहा कि आपके और मेरे बीच का अंतर एक देशभक्त नागरिक और एक पार्टी के बीच का अंतर है। पात्रा ने फिर ट्वीट का जवाब देते हुए कहा बिल्कुल सर… मुझमें और आप में एक कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य और देशभक्त नागरिक का अंतर है। राजदीप ने फिर ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ‘मैं सिर्फ एक ही चीज में विश्वास करता हूं और वो है मानवतावाद… जो तीन साल के लड़के को निम्न स्तर के राजनीतिक प्रचार का शिकार नहीं बनाता। स्वस्थ्य रहो… एक डॉक्टर के रूप में आशा है कि आप एक मरहम लगाने वाले होंगे, ना की बांटने वाले।

