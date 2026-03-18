पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने हाल ही में विपक्षी कांग्रेस को भगत सिंह के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की मांग करने वाला प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत बहुत अलग दिखता।

मान ने धुरी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, “अगर भगत सिंह जीवित होते और उन्हें आजादी के बाद देश का नेतृत्व करने का मौका मिलता तो देश की दिशा पूरी तरह बदल जाती। उनकी शहादत के सोलह साल बाद देश स्वतंत्र हुआ। 1952 में जब पहले चुनाव हुए तब भगत सिंह की उम्र लगभग 45 साल होती। उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। उन्होंने अगर भारत का नेतृत्व किया होता तो देश का पूरा नक्शा और भविष्य अलग होता।”

भगत सिंह ने चेतावनी दी थी कि आजादी के बाद सत्ता गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए- मान

मुख्यमंत्री ने कहा, “भगत सिंह ने चेतावनी दी थी कि आजादी के बाद सत्ता गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। दुर्भाग्य से, वही हुआ। 80 साल बाद भी हम उसी पुरानी व्यवस्था, उसी पटवारी-तहसील ढांचे में फंसे हुए हैं और लोग अभी भी रोजगार और सेवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।”

धुरी में मुख्यमंत्री ने कहा, “भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और महज साढ़े 23 वर्ष की आयु में वह 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए। उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उनका तरीका अलग था क्योंकि वे युवा और आक्रामक थे जबकि नेहरू और गांधी के अपने-अपने दृष्टिकोण थे। बाद में, हमने भगत सिंह की विरासत को मात्र 23 मार्च को साल में एक बार फूल चढ़ाने तक सीमित कर दिया। उन्होंने व्यापक रूप से लिखा था। उनके जेल के पत्र और लेख एक घोषणापत्र के समान हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें आजादी की चिंता नहीं थी क्योंकि वे जानते थे कि आजादी जरूर मिलेगी लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश पर कौन शासन करेगा।”

भगत सिंह के लिए भारत रत्न की मांग

सोमवार को पंजाब विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम के लिए भारत रत्न की मांग करने वाला एक अन्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस पर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी सरकार और अध्यक्ष पर कांग्रेस के प्रस्ताव को पारित न करने के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को रोकना आम आदमी पार्टी के वादों और कार्यों के बीच के अंतर को उजागर करता है। बाजवा ने कहा, “यह बेहद विडंबनापूर्ण है कि आम आदमी पार्टी सरकार अक्सर भगत सिंह के आदर्शों का हवाला देती है और उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेने का दावा करती है लेकिन जब उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए औपचारिक रूप से सिफारिश करने का अवसर मिला तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की।”

पंजाब में LPG संकट गहराया

पंजाब में रसोई गैस का संकट और मांग बढ़ गई है। एलपीजी वितरकों ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम विपणन कंपनियां पर्याप्त उपलब्धता का दावों के बावजूद राज्य में एलपीजी की आपूर्ति अपर्याप्त है। वितरकों ने बकाया आपूर्ति को पूरा करने के लिए रसोई गैस की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें