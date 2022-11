Himachal Pradesh Assembly Election 2022: आजाद भारत के पहले मतदाता का राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार, 106 साल के श्याम शरण नेगी का निधन

India’s First Voter: देश के पहले वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी का शन‍िवार सुबह न‍िधन हो गया।

आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी (Source- Express Photo)

