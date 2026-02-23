Meerut South to Modipuram Metro train service: भारत की सबसे तेज स्पीड वाली मेट्रो ट्रेन सर्विस का आगाज़ उत्तर प्रदेश में हो गया है। यह मेट्रो ट्रेन मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच चलेगी। बता दें कि रविवार (22 फरवरी 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट को एरिया में शहरी कनेकटिविटी बूस्ट करने के लिहाज़ से बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि मेरठ मेट्रो ट्रेन को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) द्वारा ऑपरेट और मेंटेन किया जा रहा है।

मेरठ साउथ से मोदीपुरम मेट्रो ट्रेन: ट्रैवल टाइम और स्पीड

मेट्रो ट्रेन सर्विस कुल 23 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में कवर करेगी। यह ट्रेन 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक की टॉप-स्पीड ऑफर कर सकती है। फिलहाल इसे अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की ऑपरेशनल स्पीड पर चलाया जाएगा।

मेरठ साउथ से मोदीपुरम मेट्रो ट्रेन: समय और इंटरचेंज स्टेशन

मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच चलने वाली मेट्रो रेल हर दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। हर 10 मिनट के अंतराल पर सर्विस उपलब्ध होगी। नमो भारत और मेरठ मेट्रो स्टेशन के बीच मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम इंटरचेंज स्टेशन होंगे। इंटर-सिटी ट्रैवल के लिए मेरठ में यात्री मेरठ मेट्रो का यूज कर सकते हैं जबकि दिल्ली और नोएडा की तरफ जाने वाले यात्रियों को इंटरचेंज स्टेशनों से नमो भारत ट्रेन लेनी होगी।

मेरठ साउथ से मोदीपुरम मेट्रो रेल: स्टॉपेज

मेरठ मेट्रो ट्रेन कुल 13 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, दौराला, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो शामिल हैं।

मेरठ साउथ से मोदीपुरम मेट्रो ट्रेन: किराया

मेरठ मेट्रो में यात्रा करने के लिए न्यूनतम किराया 20 रुपये है जबकि अधिकतम किराया 60 रुपये तक है। इसका मतलब है कि मोदिपुरम से मेरठ साउथ तक यात्रा करने वाले यात्री को 60 रुपये चुकाने होंगे।

हालांकि, यदि यात्रा को दिल्ली के सराय काले खां तक बढ़ाया जाता है तो कुल किराया 210 रुपये हो जाएगा। वहीं, नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को सामान्य किराए से लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा।

नमो भारत: स्टैंडर्ड किराया 20-210 रुपये | प्रीमियम: 20 प्रतिशत ज्यादा

मेरठ मेट्रो: 20-60 रुपये

