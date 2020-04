राजस्थान में बुधवार को कोरोनावायरस के 29 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1034 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, आजसबसे ज्यादा जयपुर में 15, जोधपुर में 7 और कोटा में 7 नए केस दर्ज हुए।

29 #Coronavirus positive cases have been reported in Rajasthan today so far - 15 in Jaipur, 7 in Jodhpur and 7 in Kota. Total number of positive cases in the state now stands at 1034: State Health Department pic.twitter.com/DZq2kkbqIu