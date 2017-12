भारत पर ‘हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान’ के आधार पर नहीं किया जा सकता शासन: असदुद्दीन ओवैसी

आॅल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि भारत पर ‘हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान’ के आधार पर शासन नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि उन्होंने बतौर सांसद उर्दू में तीन बार शपथ ली है और वह 2019 में फिर ऐसा ही करेंगे। इस खबर में दावा किया गया था कि बसपा के एक निगम पार्षद के उर्दू में शपथ लेने पर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ नगरपालिका में भाजपा और बसपा के सदस्यों के बीच मंगलवार को झड़पें शुरू हो गई।

हैदराबाद से लोकसभा सांसद ने ट्वीट कर कहा, ‘‘सांसद के तौर पर मैंने तीन बार उर्दू में शपथ ली है तो क्या यह असंवैधानिक है और इंशाल्लाह 2019 में एक बार फिर उर्दू में शपथ लूंगा। भारत पर हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के आधार पर शासन नहीं किया जा सकता।’’

As an MP I have taken oath in Urdu 3 Times so is that unconstitutional and will again take in Urdu in 2019 in sha Allah

India cannot be governed on the basis of Hindi Hindu Hindusthan https://t.co/inOoGLXkn3

