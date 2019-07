महाराष्ट्र के अचलपुर से निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने विकास के लिए अनोखा प्रदर्शन करते नजर आए। वह बारिश के बीच अकेले ही राज्य विधानसभा परिसर में शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने धरना दे रहे हैं। वह अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को लेकर धरना दे रहे थे। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वह भारी बारिश के बीच शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने गले में तख्ती लगाए बैठे रहे।

कडू अपने इलाके में विकास परियोजनाओं की मांग कर रहे थे ताकि उनके इलाके में विकास कार्य हो सके। हालांकि , बाद में राज्य के शिक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े के कहने पर उन्होंने अपना धरना खत्म किया। तावड़े ने उन्हें मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि जो भी विकास परियोजनाएं उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए लंबित हैं, उन्हें वह जल्द से जल्द आवंटित कराएंगे।

Maharashtra: Independent MLA from Achalpur, Bachchu Kadu sits in protest in front of Shivaji Maharaj statue in the state assembly premises, amid heavy rain. He is demanding various developmental projects in his constituency. pic.twitter.com/rbTrWi9P7l

— ANI (@ANI) July 2, 2019