लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही गहमागहमी के बीच कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार में मंत्री सी पुत्तराजू के घर पर आयकर विभाग ने गुरूवार को ( 28 मार्च) छापा मारा है। आयकर विभाग ने हसन, मांड्या और मैसूर स्थित कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) और सिंचाई विभाग के 17 ठेकेदारों और 7 अधिकारियों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। बता दें कि हाल ही में सीएम कुमारस्वामी ने दावा किया था कि राज्य में आयकर छापे डालने के लिए देश के विभिन्न इलाकों से सीआरपीएफ को यहां लाया गया है।

Karnataka: Income-Tax raids are underway at residence of JD(S) leader & Karnataka Minor Irrigation Minister CS Puttaraju in Mandya pic.twitter.com/BrEX9LBnOa

— ANI (@ANI) March 28, 2019