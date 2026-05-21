तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए दो कांग्रेस विधायकों सहित 23 विधायकों को इसमें शामिल किया। मंत्रिमंडल विस्तार में एक अहम बात यह देखने को मिली है कि राज्य सरकार में इस बार दो ब्राह्मण मंत्रियों को भी शामिल किया गया है।

यह तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है क्योंकि राज्य के दो बड़े राजनीतिक दलों- डीएमके और एआईएडीएमके ने ब्राह्मणों को तमिलनाडु के मंत्रिमंडल में जगह देने से हमेशा परहेज किया था।

एआईएडीएमके की प्रमुख रहीं जे. जयललिता जो खुद भी ब्राह्मण समुदाय से आती थीं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान ब्राह्मण समुदाय के नेताओं को मंत्री नहीं बनाया। तमिलनाडु में ब्राह्मण आबादी दो प्रतिशत से भी कम है। ऐसा ही कुछ द्रविड़ राजनीति करने वाली डीएमके ने भी किया।

लेकिन विजय ने अपने इस कदम से राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकने को मजबूर कर दिया और दो ब्राह्मण नेताओं- पी. वेंकटरमण और एस. रमेश को मंत्रिमंडल में जगह दी है।

श्रीरंगम से विधायक एस. रमेश को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) मंत्री नियुक्त किया गया है। यह विभाग डीएमके की पिछली सरकार में पीके शेखर बाबू के पास था। एस. रमेश टीवीके के प्रवक्ता और मीडिया समन्वयक के पद पर काम कर चुके हैं। पी. वेंकटरमण को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है। वेंकटरमण मायलापुर से चुनाव जीते हैं।

बड़े दलों ने चुनाव में नहीं दिया था टिकट

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह देखने को मिला था कि कि डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी ने भी किसी ब्राह्मण नेता को चुनाव मैदान में नहीं उतारा था। उस वक्त भी टीवीके को लेकर चर्चा हुई थी क्योंकि विजय ने अपनी पार्टी से इन दो ब्राह्मण नेताओं को चुनाव मैदान में टिकट दिया था और दोनों को ही चुनाव में कामयाबी मिली थी।

एक अहम बात यह भी है कि तमिलनाडु में करीब 60 साल बाद कांग्रेस की सरकार में वापसी हुई है क्योंकि द्रविड़ दलों- डीएमके और एआईएडीएमके ने कभी अपने सहयोगी दलों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। इनमें कांग्रेस भी शामिल है, जिसने अलग-अलग समय पर दोनों दलों के साथ गठबंधन किया था।

अम्मा कैंटीन में मिलेगा बेहतर खाना

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अधिकारियों को राज्य में अम्मा कैंटीन के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और लोगों को बढ़िया खाना उपलब्ध करने का निर्देश दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।