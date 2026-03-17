हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मनाली में लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने और मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार दो महिलाओं की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बचाई गई लड़कियों ने बताया था कि याचिकाकर्ताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उन्हें घरेलू काम-काज की नौकरानी के तौर पर नौकरी मिलेगी, लेकिन इसके बजाय उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, ‘पैसे कमाने के लिए किसी को वेश्या बनने के लिए उकसाना मानवता का सबसे बुरा पतन है।’

न्यायमूर्ति राकेश कैंथला उन दो महिलाओं की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन पर मानव तस्करी और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने से दूसरे लोगों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिलेगा और इससे समाज को नुकसान होगा।

नौकरी का झांसा देकर लाई गई थीं लड़कियां

यह मामला मनाली पुलिस थाने में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस को 22 दिसंबर, 2025 को माल रोड और मनाली बस अड्डे पर वेश्यावृत्ति धंधे के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने नकली ग्राहकों (डिकॉय) और स्वतंत्र गवाहों की मदद से एक जाल बिछाया और छापा मारकर याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया।

बचाई गई लड़कियों ने कहा था कि नौकरी की बात कहकर गलत काम में धकेला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पंजाब से यह कहकर लाया गया था कि उन्हें घरेलू साफ-सफाई का काम दिया जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया।

दो महिला याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों ने किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं की थी और उनके द्वारा दिए गए इस बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ताओं ने उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए मजबूर किया था। वे बालिग थीं और अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र थीं।

वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए मजबूर किया

राज्य की ओर से पेश होते हुए उप महाधिवक्ता अर्शित शर्मा ने दलील दी कि याचिकाकर्ता अनैतिक व्यापार में लिप्त थे। यदि याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे इसी तरह के अन्य अपराधों को अंजाम दे सकते हैं। बचाई गई लड़कियों ने बताया कि उन्हें घरेलू काम दिलाने का झांसा देकर यहां लाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए मजबूर किया गया।

उन्होंने कहा कि भले ही लड़कियां अपनी सहमति से ये गतिविधियां कर रही थीं, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए प्रलोभन के आधार पर किया था, तो भी अपराध बनता है। अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और याचिकाकर्ताओं की रिहाई के बाद लड़कियां बिना किसी डर के और निष्पक्ष रूप से अपनी बात नहीं कह पाएंगी।

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संभल के प्रशासन द्वारा मस्जिद में नमाजियों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती। अगर अधिकारी कानून-व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकते तो संभल के एसपी और जिला मजिस्ट्रेट को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर वो ट्रांसफर करवा लें। पूरी खबर पढ़ें…