दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य सोमवार को काला रिबन पहनकर विरोध जताएंगे। यह विरोध मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के दौरान वकीलों के साथ हुई पुलिस की ज्यादती के खिलाफ है।

रविवार को जारी एक नोटिस में यह फैसला बताया गया। एसोसिएशन ने कई वकीलों को हिरासत में लेने और प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की निंदा की थी। शनिवार को डीएचसीबीए ने कहा, ” डीएचसीबीए विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों के खिलाफ अत्यधिक और असंगत बल प्रयोग की कड़ी निंदा करता है।”

नोटिस में क्या-क्या कहा गया?

नोटिस में यह भी कहा गया, “सामने आए वीडियो फुटेज में पुलिस द्वारा वकीलों (जिनमें वरिष्ठ वकील भी शामिल हैं) को जबरदस्ती घसीटते हुए दिखाया गया है।” डीएचसीबीए ने कहा था, “कानूनी बिरादरी के सदस्यों के साथ इस तरह का मनमाना और अशोभनीय व्यवहार पूरी तरह से निंदनीय है और उनकी गरिमा और संवैधानिक अधिकारों का गंभीर अपमान है।”

रविवार को जारी नोटिस में कहा गया कि पुलिस की ज्यादती की निंदा करने वाले 10 अक्टूबर के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए, एसोसिएशन अपने सदस्यों से सोमवार को कोर्ट में पेश होते समय काला रिबन पहनने का अनुरोध करता है। ऐसा उन वकीलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किया जा रहा है जिनके साथ प्रदर्शन के दौरान बदसलूकी की गई और वकीलों के खिलाफ पुलिस द्वारा जरूरत से ज्यादा और अनुचित बल प्रयोग के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए किया जा रहा है।

वकीलों को पुलिस ने हिरासत में लिया था

शनिवार को वरिष्ठ वकील शादान फरासत को दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर मारपीट और घसीटने के बाद हिरासत में लिया गया। फरासत सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी भी हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल थे।

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केरल की कांग्रेस सरकार सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेगी। इसमें केंद्र सरकार से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही, केरल विधानसभा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव लाने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…