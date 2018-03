अर्जुन अवॉर्ड विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी पर रेप का आरोप, 18 साल की पीड़िता ने लगाए संगीन आरोप

पश्चिम बंगाल में रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 18 साल की युवती ने अर्जुन अवॉर्ड विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी सौम्यजीत घोष पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि वह पिछले तीन वर्षों से सौम्यजीत के साथ रिलेशनशिप में थी। युवती ने कहा, ‘हमलोग वर्ष 2015 से ही रिलेशनशिप में थे, जिस दौरान उसने (सौम्यजीत) मेरे साथ बलात्कार किया। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर गया था।’ पीड़िता ने बुधवार (21 मार्च) को बारासात (उत्तरी 24 परगना जिला) महिला थाने में टेबल टेनिस खिलाड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सौम्यजीत ने वर्ष 2012 और 2016 के ओलंपिक में भारतीय टेबल टेनिस टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सौम्यजीत घोष (24) टेबल टेनिस के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं।

सोशल मीडिया से आए थे संपर्क में: रिपोर्ट के अनुसार, सौम्यजीत और युवती वर्ष 2014 में सोशल मीडिया के जरिये एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। ऑनलाइन मुलाकात के कुछ दिनों बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। पीड़िता का आरोप है कि उसने सौम्यजीत के कोलकाता स्थित फ्लैट और सिलीगुड़ी में भी स्टार खिलाड़ी से मुलाकात की थी। टेबल टेनिस खिलाड़ी मूल रूप से सिलीगुड़ी के ही रहने वाले हैं।

Barasat, #WestBengal: 18-year-old lodges FIR against Arjuna awardee table tennis player Soumyajit Ghosh, accusing him of rape. Victim says, 'We were in a relationship since last 3 years, during which he raped me. He also promised to marry me, but refused later.' pic.twitter.com/YuGpgic578

— ANI (@ANI) March 22, 2018