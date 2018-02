उत्तर प्रदेश: बीजेपी नेता ने एडीएम को दी खुलेआम धमकी, बोले- शहर को शांत रखना है तो मुस्लिम हत्यारोपी को करें गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी नेता ने स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी को खुलेआम धमकी दी है। वायरल वीडियो में मेरठ के बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा एडीएम (सिटी) को दर्जनों लोगों की भीड़ में चेतावनी देते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘अगर आप चाहते हैं कि कल को यह शहर (मेरठ) शांत रहे तो लड़के को गोली मारने वाले मुसलमानों को रात तक पकड़वा देना। ऐसा नहीं करने पर कल की कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं।’ यह कोई पहला मामला नहीं है जब कमल दत्त शर्मा ने पुलिस-प्रशासन को खुलेआम धमकी दी है। इससे पहले एसपी (सिटी) को भी उनके कार्यालय में दर्जनों लोगों के साथ जाकर उन्हें धमकाया था। भाजपा नेता हिंदू समुदाय के खिलाफ केस दर्ज करने से बेहद नाराज थे। उन्होंने एसपी से कहा था कि कार्रवाई न करने पर वह उनके दफ्तर के बाहर लोगों की लाइन लगा देंगे। कमल दत्त शर्मा ने कहा था, ‘तुमने हिंदुओं के खिलाफ केस कैसे दर्ज किया? यही लोग पिटे और आपने इन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये लोग यहां पर अल्पसंख्यक हैं। ये दांतों के बीच जीभ की तरह रहते हैं। डीएम और एसपी तय करेंगे कि थाने में किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गलत और सही कुछ नहीं होगा।’

Meerut BJP leader Kamal Datt Sharma threatens ADM (City) of riots if police fails to arrest Muslim youths accused in a murder case. Sharma had publicly threatened SP (city) and still no action has been taken against notorious leader infamous for flaring communal hatred. @Uppolice pic.twitter.com/ZoFrIx9Urm

