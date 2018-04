कठुआ गैंगरेप को लेकर जम्‍मू संभाग में तनाव बरकरार है। सामूहिक दुष्‍कर्म के आरोपियों के समर्थन में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आरोपियों के पक्ष में जुटे लोगों ने इस दौरान ‘भारत माता’ की जय के नारे भी लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लोगों ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। डॉ. एमए. इब्राहिमी ने ट्वीट किया, ‘कठुआ की बच्‍ची से सामूहिक दुष्‍कर्म और हत्‍या की घटना का बचाव करना शर्मनाक है। प्रधानमंत्री को इन अपराधियों की निंदा करनी चाहिए और सख्‍त कार्रवाई का निर्देश देना चाहिए।’ एक अन्‍य व्‍यक्ति ने लिखा, ‘भारत माता की जय बोलकर कुछ भी जुर्म कर दो सब देशभक्ति में गिना जाएगा।’ रमीज अहमद ने ट्वीट किया, ‘बंद करो ये ढोंग। एक बच्‍ची के साथ ये सब कर के अब भारत माता याद आ रही हैं। नरेंद्र मोदीजी हमें आपसे बहुत उम्‍मीद थी।’ निजामुद्दीन ने लिखा, ‘मोदी सरकार को ऐसे लोगों पर गर्व होगा।’ अमित ने ट्वीट किया, ‘यह बहुत ज्‍यादा घिनौना है। इस देश में क्‍या हो रहा है?’

Supporters of ‘gang rape & murder’ accused chanting slogans of ‘Bharat Mata’. Stop shaming your nation. pic.twitter.com/wweVsdsT5y

