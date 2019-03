पूरे देश में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की वीरता को नमन किया जा रहा है। ऐसे में चाहें देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हो या फिर देश का कोई आम नागरिक, हर कोई अभिनंदन के शौर्यता की तारीफ कर रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी मामले देखने को मिल रहे हैं जहां अभिनंदन की वीरता से प्रभावित होकर परिजनों ने नवजात बच्चों का नाम ही अभिनंदन रख दिया है। बता दें कि इससे पहले एयर स्ट्राइक के बाद बच्चों के नाम ‘मिराज’ रखने की भी खबर सामने आई थी।

निहालपुरा के दौसा में बच्चे का नाम रखा अभिनंदन: बता दें कि राजस्थान में निहालपुरा के दौसा में एक परिवार ने अपने नवजात का नाम अभिनंदन रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमलेश ने शुक्रवार को तड़के साढ़े 3 बजे एक बेटे को जन्म दिया। जन्म के बाद ही माता-पिता सहित पूरे परिवार ने फैसला किया कि वो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के नाम पर ही अपने बेटे का नाम अभिनंदन रखेंगे।

अभिनंदन को भेजेंगे भारतीय सेना में: टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान नवजात अभिनंदन की मां विमलेश ने बताया कि मुझे हमेशा याद रहेगा कि विंग कमांडर की वापसी के दिन ही मेरा बेटा इस दुनिया में आया। मुझे उम्मीद है कि ये भी देश के लिए नाम कमाएगा। वहीं परिजनों ने कहा कि वो नवजात अभिनंदन को भारतीय सेना में ही भेजेंगे।

सांगानेर में भी पैदा हुए ‘अभिनंदन’: दौसा के अलावा राजस्थान के ही सांगानेर में नीलम टिक्कीवाल और उनके पति रवि टिक्कीवाल ने अपने बच्चे का नाम अभिनंदन रखने का फैसला किया है। नवजात का जन्म शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे हुआ था। बच्चे के नाम को लेकर रवि ने कहा कि टीवी और न्यूज पेपर्स से हमे अभिनंदन जी के बारे में पता लगा इसके बाद ही हमने अपने बच्चे का नाम अभिनंदन रखने का फैसला किया। इसके साथ ही नवजात के पिता ने कहा कि जब यह बड़ा होगा तब हम उसे अभिनंदन वर्तमान की वीरता के किस्से बताएंगे ताकि यह भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके।

