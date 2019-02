देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में न वो सिर्फ खुद सड़क पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को उनकी जिम्मेदारी का अहसास दिखाते नजर आ रही है बल्कि जरुरत पड़ने पर फटकार भी लगाते दिख रही हैं।

कहां का है पूरा मामला: दरअसल पूरा मामला पुडुचेरी का है जहां लेफ्टिनेट गवर्नर किरण बेदी ने सड़क पर लोगों को हेलमेट न पहनने वालों को रोका और इसके साथ ही फटकार भी लगाई। इस दौरान एक बाइक सवार जिस पर चालक, महिला और दो बच्चों सहित चार लोग बैठे थे। किरण ने बाइक सवार को रोका और समझाया कि ये गलत तरीका है और ऐसे में चारों लोग गिर सकते हैं और चोटिल हो सकते हैं। बाइक चालकों के अलावा किरण ने तीन पहिया और चार पहिया वाहनों को भी समझाइश दी। एक ऑटो वाले को अधिक सवारियां बैठाने पर किरण बेदी ने उसकी अधिक सवारियां उतरवा दीं।

When there’s no culture of wearing a helmet in Puducherry and its CM keeps stalling enforcement & every 3rd day there’s a fatal accident, due to non wearing of a helmet,where does one begin?Giveup or take it in one’s own hands as well,alongside challenging enforcement agencies? pic.twitter.com/VQAUbYgUdU

